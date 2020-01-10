Хаджимба и представители оппозиции встретятся при посредничестве Общественной палаты

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба и требующие его отставки представители оппозиции согласились встретиться в пятницу при посредничестве членов Общественной палаты республики. Об этом сообщил ТАСС секретарь Общественной палаты Абхазии Даниил Убирия.

"Имеется взаимное согласие о том, что при посредничестве членов Общественной палаты они [президент и представители оппозиции] будут вести переговоры и искать возможности для того, чтобы преодолеть конфронтацию", - сказал Убирия. Он добавил, что для посредничества в переговорах избраны четверо наиболее авторитетных представителя Общественной палаты.

По его словам, встречу планируется провести около 16 часов в пятницу. Секретарь Общественной палаты отметил, что главная задача переговоров - не допустить дальнейшего развития конфликта. "Любая конфронтация, которая может перейти за красную черту, допустить насилие - это конец государственности абхазской. Это понимают и президентская сторона, и те, кто сегодня борются за власть - но не все, к сожалению", - добавил собеседник агентства.