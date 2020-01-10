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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана сравнил США с "Исламским государством"

Таким образом Мохаммад Джавад Зариф отреагировал на угрозы атаковать иранские культурные объекты
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф AP Photo/Ebrahim Noroozi
Описание
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф
© AP Photo/Ebrahim Noroozi

ТАСС, 10 января. США ведут себя как террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), угрожая древним культурным памятникам Ирана. Об этом заявил в пятницу иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

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"Поведение США похоже на поведение ИГ, когда они угрожают уничтожить культурное наследие Ирана, которому тысячи лет", - цитирует главу МИД Ирана информационное агентство IRNA.

Зариф указал на "разрушительный характер односторонних действий США, их отрицательное влияние на международные правила и нормы". "Если другие страны не будут сопротивляться такой политике США, они заплатят высокую цену", - подчеркнул он.

Слова иранского министра стали очередной реакцией на высказывания президента США Дональда Трампа, который 4 января заявил, что Соединенные Штаты нанесут "очень быстро и очень сильно" удары по 52 иранским объектам, некоторые из которых являются весьма важными для Ирана и иранской культуры, в ответ на любое потенциальное нападение со стороны Ирана.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Теги
СШАИранЗариф, Мохаммад ДжавадОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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