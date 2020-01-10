Обращение депутатов Абхазии с призывом об отставке передано президенту

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба получил принятое накануне обращение депутатов с призывом уйти в отставку. Об этом в пятницу ТАСС сообщил спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия.

"Конечно, получил [обращение]", - сказал он, уточнив, что такое обращение носит рекомендательный характер.

Накануне стало известно, что Кварчия был госпитализирован до начала внеочередной сессии парламента, на которой было принято обращение. В пятницу в пресс-службе Минздрава республики ТАСС сообщили, что информация о сердечном приступе спикера не подтвердилась, причиной госпитализации стало недомогание.

"Я два часа тому назад вышел из больницы, попросился. Состояние здоровья нормальное, там все приведено в порядок, я отпросился, чтобы меня выписали, и я выписался <...> и занимаюсь общим нашим делом", - сказал собеседник агентства.