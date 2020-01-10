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Крушение Boeing-737 в Тегеране
Обновлено 

Иран объявит предварительную причину катастрофы украинского самолета 11 января

Отмечается, что заявление будет сделано после заседания комиссии по расследованию авиакатастроф

ТЕГЕРАН, 10 января. /ТАСС/. Предварительная причина катастрофы украинского самолета Boeing 737 будет объявлена 11 января. Об этом сообщило в пятницу агентство Fars.

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Крушение украинского Boeing в Тегеране. Главное

Отмечается, что заявление будет сделано после заседания комиссии по расследованию авиакатастроф. При этом на заседании будут присутствовать иностранные специалисты.

8 января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

В новость были внесены изменения (22:38 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
ИранКрушение Boeing-737 в Тегеране
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