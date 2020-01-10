Иран объявит предварительную причину катастрофы украинского самолета 11 января

ТЕГЕРАН, 10 января. /ТАСС/. Предварительная причина катастрофы украинского самолета Boeing 737 будет объявлена 11 января. Об этом сообщило в пятницу агентство Fars .

Отмечается, что заявление будет сделано после заседания комиссии по расследованию авиакатастроф. При этом на заседании будут присутствовать иностранные специалисты.

8 января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

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