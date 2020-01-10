Оппозиция требует передать парламенту Абхазии власть в республике до избрания президента

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Оппозиция намерена добиваться, чтобы всю полноту власти в Абхазии до избрания нового президента взял на себя парламент республики, заявил ТАСС руководитель оппозиционного общенационального движения по защите государственности Теймураз Хишба.

"Парламент должен взять на себя полномочия, учитывая, что парламент является легитимной ветвью власти", - сказал Хишба. Это же требование он озвучил перед сторонниками на акции протеста.

Один из организаторов митинга Ахра Авидзба заявил ТАСС, что еще вчера протестующие предлагали взять парламенту власть в стране в свои руки, "потому что сейчас это единственный легитимный орган власти в стране".

Авидзба добавил, что протестующие довольны результатами выборов и надеются, что в ближайшее время парламент страны назначит дату новых президентских выборов.

Оппозиция намерена оставаться у захваченного ею здания администрации президент Абхазии до сложения Раулем Хаджимбой своих полномочий, заявил Хишба.

"Сегодня суд принял решение об отмене решения ЦИК. Но по закону, по пятой статье, предыдущий президент исполняет свои обязанности еще три месяца. Мы должны требовать его отставки, находиться здесь до конца. Это здание, где мы находимся, должно оставаться под нашим, под вашим контролем. Боритесь с голодом, с холодом, со сном - мы должны стоять здесь до конца, пока он не подпишет отставку, отсюда уходить никто не должен", - заявил он.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Таким образом, судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.