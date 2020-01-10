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Крушение Boeing-737 в Тегеране

Иран начал выдавать визы канадским специалистам

Группа канадских технических специалистов и дипломатов уже находится в Анкаре, отметил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань

ОТТАВА, 10 января. /ТАСС/. Власти Ирана начали выдавать визы канадским специалистам, которые должны принять участие в расследовании катастрофы лайнера "Международных авиалиний Украины" в Иране. Об этом в пятницу сообщил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань в Twitter.

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"На сегодняшний день Иран выдал нам две визы, - написал он. - Мы надеемся, что другие визы будут выданы в самое ближайшее время и мы сможем начать оказывать консульские услуги, помогать в идентификации жертв катастрофы и участвовать в расследовании".

Шампань уточнил, что группа канадских технических специалистов Совета по безопасности на транспорте и дипломатов уже находится в Анкаре и ждет там получения иранских виз.

В четверг премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Иран готов сотрудничать с Канадой в расследовании авиакатастрофы.

В четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что самолет мог быть непреднамеренно сбит ракетой, выпущенной Ираном. 9 января также и его канадский коллега Джастин Трюдо сообщил, что, по имеющейся у Оттавы информации, лайнер мог быть сбит ракетой класса "земля - воздух". Помпео в пятницу на брифинге для журналистов подтвердил, что, по мнению администрации США, самолет мог быть сбит иранской ракетой. Организация гражданской авиации Ирана версию попадания в лайнер ракеты отвергает.

Теги
КанадаИранКрушение Boeing-737 в Тегеране
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