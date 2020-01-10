Пристайко заявил, что Киев выясняет причины задержки вылета украинского Boeing из Тегерана

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Украинская сторона не сбрасывает со счетов версию взрывного устройства на борту разбившегося в Тегеране самолета Boeing 737 и уточняет причину задержки вылета этого самолета из аэропорта Тегерана. Об этом заявил в распространенном в пятницу интервью американской телекомпании CNN министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, украинские специалисты "все еще проверяют внутри [обломков фюзеляжа] самолета и пытаются определить, была ли установлена бомба на борту". Пристайко аргументировал это тем, что Киев "не удовлетворен задержкой отправления этого самолета в аэропорту Тегерана".

"Мы расследуем, почему эта задержка произошла и почему часть багажа не была погружена [на борт]", - пояснил глава МИД страны.

Глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар сообщил в пятницу журналистам, что задержка вылета потерпевшего крушение в Тегеране украинского Boeing 737 была вызвана перегрузом. По его словам, "причиной задержки стала просьба пилота выгрузить часть груза пассажиров, чтобы перераспределить его на следующий рейс в украинский аэропорт".