Новый посол США в РФ Салливан надеется на укрепление сотрудничества двух стран

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Прибывающий в Москву 16 января новый посол США в России надеется на улучшение двусторонних отношений Москвы и Вашингтона и укрепление сотрудничества двух стран. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении посольства США в РФ.

"Посол США в РФ Джон Салливан планирует прибыть в Москву 16 января и сразу по прибытии вручить верительные грамоты российскому правительству, - отметили в диппредставительстве. - Посол Салливан надеется на улучшение двусторонних отношений и укрепление сотрудничества между США и Россией по ряду глобальных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес".

В дипмиссии уточнили, что Салливан будет руководить посольством США в Москве и консульствами США в Екатеринбурге и Владивостоке, "чтобы способствовать достижению целей внешней политики США, защите американских граждан и расширению торговых и деловых связей между Соединенными Штатами и Россией".

Салливан сменит Джона Хантсмана, который подал в отставку в начале августа 2019 года. Срок полномочий Хантсмана истек 3 октября, а через две недели после этого президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Салливана на утверждение Сенатом Конгресса США. Ранее Салливан занимал пост первого заместителя госсекретаря США.