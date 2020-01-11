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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

СМИ: власти Ирана решили объявить о сбитом украинском самолете вечером 10 января

Генеральный штаб ВС Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что украинский самолет был сбит по ошибке

ТЕГЕРАН, 11 января. /ТАСС/. Власти Ирана приняли решение объявить о том, что украинский самолет был по ошибке сбит ВС страны, вечером 10 января. Об этом сообщает в субботу агентство Fars.

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Отмечается, что в пятницу руководитель и духовный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи распорядился провести срочное заседание Высшего совета национальной безопасности страны. В ходе этого мероприятия было принято решение в субботу объявить о том, что самолет был по ошибке сбит противовоздушной системой обороны Ирана.

8 января Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

В субботу генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что украинский самолет был сбит по ошибке.

Теги
ИранХаменеи, АлиКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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