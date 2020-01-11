СМИ: власти Ирана решили объявить о сбитом украинском самолете вечером 10 января

ТЕГЕРАН, 11 января. /ТАСС/. Власти Ирана приняли решение объявить о том, что украинский самолет был по ошибке сбит ВС страны, вечером 10 января. Об этом сообщает в субботу агентство Fars .

Отмечается, что в пятницу руководитель и духовный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи распорядился провести срочное заседание Высшего совета национальной безопасности страны. В ходе этого мероприятия было принято решение в субботу объявить о том, что самолет был по ошибке сбит противовоздушной системой обороны Ирана.

8 января Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

В субботу генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что украинский самолет был сбит по ошибке.