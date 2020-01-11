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Политический кризис в Абхазии

Премьер Абхазии заявил, что президент Хаджимба в отставку не собирается

Рауль Хаджимба исполняет свои обязанности в полной мере, отметил Валерий Бганба

СУХУМ, 11 января. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба в полной мере исполняет обязанности главы государства. Вероятности, что он уйдет в отставку после решения суда, отменившего итоги выборов, нет, сообщил журналистам премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.

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"Нет, и закон этого не говорит, - сказал премьер, отвечая на вопрос, есть ли вероятность ухода Хаджимбы в отставку. - Он исполняет свои обязанности в полной мере, и находится в резиденции президента".

Ранее представлявший ЦИК Абхазии в суде член избиркома Гиви Габния сообщал ТАСС, что, согласно решению суда, комиссия в течение пяти дней предложит дату новых выборов президента республики, голосование должно состояться в течение 2-3 месяцев. Подготовка к новым выборам будет проходить параллельно с процедурами обжалования решения суда в президиуме инстанции. По закону, Рауль Хаджимба должен будет исполнять обязанности президента страны до новых выборов и принятия присяги новым главой государства.

Также Габния отметил, что даже после отмены судом итогов президентских выборов 2019 года Хаджимба остается последним законно избранным главой государства - он победил на выборах 2014 года. Тем временем представители оппозиции считают, что власть в республике до момента избрания нового президента должна быть передана парламенту.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичПолитический кризис в Абхазии
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