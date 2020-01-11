Иранский парламент рассмотрит ситуацию со сбитым Boeing на открытой сессии

ТЕГЕРАН, 11 января. /ТАСС/. Парламент Ирана рассмотрит ситуацию со сбитым по ошибке украинским самолетом "Боинг" на открытой сессии, намеченной на воскресенье. Об этом сообщила в субботу депутат Тайебе Сиаваши.

"После того, как генеральный штаб вооруженных сил Ирана признал, что украинский самолет был сбит ракетой ПВО в результате человеческой ошибки, Меджлис (парламент) принял решение обсудить этот вопрос на открытой сессии в воскресенье", - цитирует депутата агентство IRNA.

Другой парламентарий, Мохамед Реза Ареф, со своей стороны призвал власти Ирана "ответить на волнующие общественное мнение вопросы об инциденте с Boeing, а также наказать виновных".

8 января Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

В субботу генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что самолет был сбит по ошибке.