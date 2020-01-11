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Кризис на Украине
Обновлено 

Лидеры Украины, Франции и Германии обсудят ситуацию в Донбассе

Зеленский и Макрон договорились провести трехсторонний телефонный разговор, сообщила пресс-служба офиса президента Украины

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский договорился с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в ближайшее время провести трехсторонний телефонный разговор в формате Украина - Франция - Германия и обсудить ситуацию в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба офиса Зеленского.

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"Собеседники договорились провести в ближайшее время трехсторонний звонок в формате Украина - Франция - Германия", - говорится в сообщении. Лидеры двух стран, добавили в пресс-службе Зеленского, также "обсудили дальнейшие шаги во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках саммита в нормандском формате 9 декабря 2019 в Париже".

Стороны также договорились продолжить двусторонний диалог по этой проблеме. Макрон также согласился посетить Киев по приглашению Зеленского, сообщили в офисе украинского лидера.

Теги
УкраинаГерманияФранцияКризис на УкраинеМакрон, ЭмманюэльЗеленский, Владимир Александрович
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