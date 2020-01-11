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Глава ВС Франции призвала защитить ядерную сделку с Ираном и помешать росту напряженности

Комментируя заявления Тегерана о допущенной ошибке, в результате которой в Иране был сбит Boeing, Флоранс Парли отметила, что выводом из этой ситуации должно стать прекращение эскалации

ПАРИЖ, 11 января. /ТАСС/. Франция призвала защитить Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана (СВПД) и не допустить эскалации напряженности. С таким заявлением выступила в субботу министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

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"Нельзя терять нити диалога, - подчеркнула она. - Необходимо защитить Венское соглашение [СВПД], и в этом мы рассчитываем на содействие Ирана".

Комментируя заявления Тегерана о допущенной ошибке, в результате которой в Иране был сбит Boeing, Парли отметила, что выводом из этой ситуации должно стать прекращение эскалации.

"Сегодня Иран обнародовал данные, что речь идет об ошибке с его стороны. Важно, чтобы расследование осуществлялось в атмосфере прозрачности, - сказала Парли. - Урок, который следует извлечь из этой драматической ситуации, заключается в том, что необходимо положить конец эскалации. Должны быть созданы условия для дискуссий".

Теги
ФранцияСитуация вокруг ядерной программы ИранаКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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