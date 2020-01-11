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Политический кризис в Абхазии

Президент Абхазии снова проведет переговоры с делегацией России

Накануне в Абхазию из России прибыла делегация во главе с заместителем секретаря Совета Безопасности РФ Рашидом Нургалиевым

СУХУМ, 11 января. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба в субботу вновь встречается с делегацией РФ, которую возглавляет заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Рашид Нургалиев. Об этом сообщил вице-премьер Даур Аршба.

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В пятницу в Абхазию из России прибыла делегация во главе с заместителем секретаря Совета Безопасности РФ Рашидом Нургалиевым. В тот же день Нургалиев встретился с президентом республики Раулем Хаджимбой, прошла общая встреча аппарата Совета безопасности двух стран и представителей всех силовых и правоохранительных структур Абхазии.

"У него [президента] должны состояться встречи с делегациями, которые приехали из Российской федерации. По итогам этих встреч он потом проинформирует людей", - сказал Аршба.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичПолитический кризис в Абхазии
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