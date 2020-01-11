Зариф назвал смерть султана Омана потерей для региона

ТЕГЕРАН, 11 января. /ТАСС/. Уход из жизни султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида является потерей для региона. Об этом написал в субботу на своей странице в Twitter министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Уход Его Величества султана Кабуса бен Саида - потеря для региона. Выражаем соболезнования нашему дорогому соседу - Оману - в связи с этим несчастьем", - отметил глава МИД.

"Поздравляем с избранием султаном Хайcама бен Тарека Аль Саида. Надеемся и желаем, что наши отношения будут наращиваться в будущем, как это было в прошлом", - указал Зариф.

В своем комментарии иранское информационное агентство IRNA сегодня пишет, что "султана Кабуса бен Саида с Тегераном связывали отношения особой дружбы". "Иран и Оман соединяли добрососедские узы. Правительство Омана при султане Кабусе бен Саиде не приняло подходы ряда арабских стран вступить с ними в союз против Ирана", - говорится в комментарии.

IRNA также отмечает, что "глубоко укоренившиеся отношения между Ираном и Оманом характеризуются регулярными консультациями с участием высокопоставленных дипломатов двух стран".