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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Елизавета II выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране

Королева Великобритании направила сообщение генерал-губернатору Канады Жюли Пейетт

ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой украинского пассажирского самолета в Иране. Об этом говорится в направленном монархом в субботу сообщении генерал-губернатору Канады Жюли Пейетт.

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"(Герцог Эдинбургский) Филип и я глубоко опечалены трагической гибелью людей в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране", - приводятся слова главы государстве в распространенном Букингемским дворцом сообщении. "Мы думаем и молимся за граждан Канады, которые понесли столь опустошающую потерю. Я выражаю самые глубокие соболезнования семьям, друзьям, коллегам тех канадцев и представителей других национальностей, которые погибли, и многих другим людям, которых затронуло это ужасное событие", - отмечается в коммюнике.

Помимо канадцев, на борту были граждане Афганистана, Германии, Ирана, Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. В субботу генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что украинский самолет был сбит по ошибке. Система противовоздушной обороны страны приняла Boeing 737 за крылатую ракету.

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)УкраинаКанадаИранВеликобританияПейетт, ЖюлиКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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