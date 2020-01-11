Вице-президент Абхазии заявил, что суд принял решение о перевыборах под давлением

СУХУМ, 11 января. /ТАСС/. Верховный суд Абхазии принял решение об отмене итогов сентябрьских президентских выборов под давлением, президент готовит жалобу, заявил в субботу на встрече с общественностью вице-президент Аслан Барциц.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Таким образом судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента. Ранее в ЦИК заявляли, что при назначении второго тура выборов обращались за разъяснениями законодательных положений в парламент страны, в частности, просили разъяснить процедуру подсчета голосов.

"Вы знаете о решении суда. Любой орган власти без давления должен работать. В суде, думаю, немало давления было и потому такое решение приняли. Мы с ним [решением суда] не согласны, наши юристы подготовят документы и подадут [жалобу в вышестоящую инстанцию]", - сказал Барциц.