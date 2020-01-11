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Трюдо назвал султана Кабуса человеком, изменившим Оман

Премьер-министр Канады отметил его усилия по модернизации страны

ОТТАВА, 11 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования в связи со смертью султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида. Соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте главы канадского правительства.

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"Канада приносит глубочайшие и искренние соболезнования народу Омана и королевской семье в связи со смертью султана Кабуса", - говорится в заявлении. "Мы признаем его усилия по модернизации Омана, включая создание обширной инфраструктуры и создание оманского риала - национальной валюты страны", - сказал Трюдо.

Премьер-министр также добавил, что султан Кабус всегда играл важную роль в сохранении мира на Ближнем Востоке. "Последствия его усилий будут по-прежнему ощущаться как в Омане, так и во всем регионе", - заключил премьер Канады.

Теги
КанадаОманКабус бен СаидТрюдо, Джастин
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