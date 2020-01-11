WSJ: Вашингтон угрожает лишить Багдад доступа к доходам от продажи нефти

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Вашингтон заявил властям в Багдаде, что они в случае вывода американских войск из Ирака могут быть лишены доступа к хранящимся в США средствам, которые были получены от продажи нефти. Об этом сообщила в субботу электронная версия газеты " The Wall Street Journal ".

По словам ее источников, представители Госдепартамента в среду в телефонном разговоре уведомили исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абдель Махди о том, что может быть заблокирован применяемый Багдадом счет в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Он является одним из 12 банков, которые входят в Федеральную резервную систему США. Она выполняет в стране функции центробанка.

На указанном счете, в частности, хранятся средства, которые были получены от продажи иракской нефти в другие страны, отмечает издание. Оно констатирует, что этот шаг нанесет серьезный ущерб иракской экономике. О какой именно сумме идет речь, в материале не уточняется. В Вашингтоне полагают, что в случае вывода американских войск из Ирака часть данных средств может получить Иран. Власти США не желают этого допустить.

В публикации говорится, что в 2015 году власти США на несколько недель заблокировали доступ для Багдада к указанному счету из-за подозрений, что часть средств с него направляют на нужды Ирана, а также террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). По оценкам газеты, это создало серьезные трудности для финансовой системы Ирака.

Во время указанного телефонного разговора в среду стороны также обсудили взаимодействие между США и Ираком в военной, политической и экономической сферах, говорится в материале. Представители Госдепартамента пока не комментировали приведенные в публикации утверждения. Власти Ирака тоже пока этого не сделали.