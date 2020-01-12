Российская делегация остается в Абхазии для проведения консультаций

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Российская делегация во главе с заместителем секретаря Совета безопасности РФ Рашидом Нургалиевым останется в Сухуме для проведения консультаций. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил первый вице-премьер республики Даур Аршба.

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"Вчера состоялась встреча с Нургалиевым. Договорились, что российская делегация пока останется здесь. Еще будут проводиться встречи, консультации", - сообщил он.

Аршба уточнил, что в воскресенье президент Рауль Хаджимба не планирует проводить встречи со сторонниками.

"Президент не планирует сегодня встречи со сторонниками, мы вчера попросили людей разойтись в связи с праздниками", - пояснил собеседник агентства.