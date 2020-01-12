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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

На улицы Тегерана вышли дополнительные наряды полиции в связи с возможными протестами

В частности, дополнительные наряды находятся на площадях Энгеляб и Фирдоуси, у входа в Тегеранский университет, в районе Большого базара

ТЕГЕРАН, 12 января. /ТАСС/. Дополнительные наряды служб безопасности были выведены на улицы Тегерана на фоне информации о возможных протестных акциях в столице Ирана. Об этом в воскресенье сообщает корреспондент ТАСС.

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Места массового скопления людей в центральных районах столицы патрулируют люди в шлемах и бронежилетах, вооруженные дубинками и огнестрельным оружием. Также на улицах видны бронированные автомобили служб безопасности, предназначенные для разгона демонстрантов.

В частности, дополнительные наряды полиции находятся на площадях Энгеляб и Фирдоуси, у входа в Тегеранский университет, в районе Большого базара и в других частях города.

По данным агентства Tasnim, в субботу группа студентов собралась в тегеранском Технологическом университете имени Амира Кабира, чтобы выразить протест в связи с признанием иранскими ВС ответственности за катастрофу украинского самолета Boeing 737. В воскресенье в медиа начали появляться призывы выйти на повторную протестную акцию в 18:00 по местному времени (18:30 мск).

Теги
ИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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