Премьер-министр Абхазии продолжит исполнять обязанности

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба продолжит исполнять свои обязанности после отставки президента Рауля Хаджимбы и будет осуществлять подготовку к новым выборам, которые состоятся 22 марта. Об этом в воскресенье сообщил журналистам председатель оппозиционной партии "Единая Абхазия", бывший премьер-министр республики Сергей Шамба.

"Мы договорились, что Бганба будет продолжать [исполнять] свои обязанности в качестве премьер-министра и все готовить к выборам 22 числа", - сообщил он.

Ранее Бганба сообщал ТАСС, что пока не определился, готов ли он исполнять обязанности главы государства до выборов нового президента республики.

Как сообщал ТАСС вице-президент Аслан Барциц, президент Рауль Хаджимба вечером в воскресенье написал заявление об отставке. Эту информацию подтвердил спикер парламента республики Валерий Кварчия. Хаджимба возглавлял Абхазию с 2014 года, в сентябре 2019 года был переизбран на новый срок.