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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Командующий КСИР извинился за сбитый украинский самолет

Хосейн Салами заявил, что ему еще никогда не было так совестно

ТЕГЕРАН, 12 января. /ТАСС/. Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами извинился в воскресенье за сбитый по ошибке украинский самолет. Его слова приводит агентство ISNA.

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"Мне никогда не было так совестно в своей жизни <...> Мы совершили ошибку, и множество наших сограждан погибли из-за нее, - сказал Салами - Мы просим прощения".

По его словам, "той ночью все американские самолеты и вертолеты в Персидском заливе были подняты в воздух". "Мы все были в атмосфере войны", - подчеркнул командующий КСИР.

8 января Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

В субботу генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что украинский самолет был сбит по ошибке. По словам командующего Воздушно-космическими силами КСИР бригадного генерала Амира Али Хаджизаде, система противовоздушной обороны страны приняла Boeing 737 за американскую крылатую ракету.

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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном
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