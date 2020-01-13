Южная Корея призвала КНДР воздержаться от оскорблений в ее адрес

СЕУЛ, 13 января. /ТАСС/. Республика Корея призывает КНДР воздержаться от оскорбительных комментариев в адрес Сеула. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Сеуле официальный представитель министерства объединения Ли Сан Мин.

"Проявляя взаимное уважение, Юг и Север должны воздерживаться от оскорблений ради развития межкорейских отношений и установления мира на полуострове", - подчеркнул он.

Таким образом он прокомментировал высказывания советника МИД КНДР и бывшего главного северокорейского переговорщика по ядерной проблеме Ким Ге Гвана, который в интервью агентству ЦТАК назвал "самонадеянными" усилия Сеула, направленные на возобновление диалога между Пхеньяном и Вашингтоном. Он сравнил Южную Корею с "дураком, бредущим не разбирая дороги", и высмеял попытку ее властей передать Северу уже полученное Пхеньяном письмо от президента США Дональда Трампа, в котором он поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с днем рождения.

По мнению Ким Ге Гвана, действия Сеула указывают на то, что он не оставляет надежд "сыграть роль посредника" в диалоге между КНДР и США. "Южнокорейским властям лучше не тешить себя несбыточными мечтами о том, что мы вернемся к диалогу из чувства благодарности за поздравление с днем рождения", - резюмировал советник МИД КНДР.

В пятницу СМИ Южной Кореи сообщили о том, что администрация президента республики Мун Чжэ Ина передала в КНДР письмо от американского лидера Дональда Трампа. Ранее руководители США и КНДР обменивались письмами в преддверии визита Трампа в демилитаризованную зону, разделяющую Юг и Север Кореи.

Ким Чен Ын и Трамп на встрече 30 июня 2019 года в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне консультации по теме денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения их саммита в Ханое в феврале 2019 года. В соответствии с этой договоренностью 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Стокгольме для обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, но наладить диалог между Вашингтоном и Пхеньяном до конца 2019 года так и не удалось.