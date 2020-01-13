{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Абхазии

Премьер Абхазии сообщил, что правительство страны работает в штатном режиме

Валерий Бганба рассказал, что никаких отставок пока не было

СУХУМ, 13 января. /ТАСС/. Правительство Абхазии после заявления об отставке президента Рауля Хаджимбы работает в штатном режиме, отставок в правительстве пока не произошло, сообщил ТАСС в понедельник председатель правительства Абхазии Валерий Бганба.

На эту тему
Хронология крупных беспорядков и внутриполитических кризисов в Абхазии

"Никаких правительственных отставок пока нет, абсолютно. Правительство в полном составе - министерства и ведомства - все они работают ", - сказал Бганба.

По его словам, аппарат правительства, деятельность которого была нарушена в результате захвата оппозицией здания администрации президента, сможет приступить к работе в полном объеме в среду.

"Завтра у нас выходной (в Абхазии в ночь на 14 января отмечается День сотворения мира, совпадающий с празднованием Нового года по старому стилю, - прим. ТАСС), со среды аппарат в полном объеме возобновит работу", - уточнил премьер-министр Абхазии.

В Сухуме 9 января протестующие, требуя отставки Хаджимбы, ворвались в здание администрации президента. Хаджимба собрал экстренное заседание Совбеза, после которого не исключил введения чрезвычайного положения в стране. Парламент республики на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку, чтобы стабилизировать ситуацию в республике.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. ЦИК в воскресенье назначил выборы на 22 марта. Решения суда и ЦИК могут быть обжалованы в судебном порядке.

Теги
АбхазияПолитический кризис в Абхазии
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Абхазии
Здание администрации президента Абхазии взяли под охрану
Замминистра внутренних дел Абхазии Игорь Джения уточнил, что обстановка в республике стабильная
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС