Премьер Абхазии сообщил, что правительство страны работает в штатном режиме

СУХУМ, 13 января. /ТАСС/. Правительство Абхазии после заявления об отставке президента Рауля Хаджимбы работает в штатном режиме, отставок в правительстве пока не произошло, сообщил ТАСС в понедельник председатель правительства Абхазии Валерий Бганба.

"Никаких правительственных отставок пока нет, абсолютно. Правительство в полном составе - министерства и ведомства - все они работают ", - сказал Бганба.

По его словам, аппарат правительства, деятельность которого была нарушена в результате захвата оппозицией здания администрации президента, сможет приступить к работе в полном объеме в среду.

"Завтра у нас выходной (в Абхазии в ночь на 14 января отмечается День сотворения мира, совпадающий с празднованием Нового года по старому стилю, - прим. ТАСС), со среды аппарат в полном объеме возобновит работу", - уточнил премьер-министр Абхазии.

В Сухуме 9 января протестующие, требуя отставки Хаджимбы, ворвались в здание администрации президента. Хаджимба собрал экстренное заседание Совбеза, после которого не исключил введения чрезвычайного положения в стране. Парламент республики на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку, чтобы стабилизировать ситуацию в республике.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. ЦИК в воскресенье назначил выборы на 22 марта. Решения суда и ЦИК могут быть обжалованы в судебном порядке.