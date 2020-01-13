Представитель Хаменеи заявил, что Иран не завершил месть США за убийство Сулеймани

ТЕГЕРАН, 13 января. /ТАСС/. Иранские силы еще не завершили месть Соединенным Штатам за убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом заявил представитель духовного лидера и руководителя страны Али Хаменеи в корпусе "Аль-Кудс" Али Ширази.

Как США и Иран едва не начали новый год с войны

Пять дней на грани. Как США и Иран едва не начали новый год с войны

"Мы еще не завершили месть врагам за убийство Сулеймани и его соратников", - приводит в понедельник его слова агентство Fars. По словам Ширази, "не обязательно, чтобы ответные действия осуществлялись только Ираном, но и фронт сопротивления, со своей стороны, будет активно мстить".

Фронтом сопротивления в Иране называют все союзные силы в регионе, задачей которых является противостояние "мировому империализму".