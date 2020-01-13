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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Представитель Хаменеи заявил, что Иран не завершил месть США за убийство Сулеймани

По словам Али Ширази, "не обязательно, чтобы ответные действия осуществлялись только Ираном, но и фронт сопротивления, со своей стороны, будет активно мстить"

ТЕГЕРАН, 13 января. /ТАСС/. Иранские силы еще не завершили месть Соединенным Штатам за убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом заявил представитель духовного лидера и руководителя страны Али Хаменеи в корпусе "Аль-Кудс" Али Ширази.

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"Мы еще не завершили месть врагам за убийство Сулеймани и его соратников", - приводит в понедельник его слова агентство Fars. По словам Ширази, "не обязательно, чтобы ответные действия осуществлялись только Ираном, но и фронт сопротивления, со своей стороны, будет активно мстить".

Фронтом сопротивления в Иране называют все союзные силы в регионе, задачей которых является противостояние "мировому империализму".

Теги
ИранХаменеи, АлиОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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