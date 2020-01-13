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Кризис на Украине

Макрон напомнил Зеленскому о необходимости строго соблюдать перемирие в Донбассе

ПАРИЖ, 13 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию вокруг сбитого в Иране авиалайнера компании "Международные авиалинии Украины", а также работу по урегулированию в Донбассе в "нормандском формате". Как отмечается в опубликованном в понедельник коммюнике Елисейского дворца, Макрон отметил необходимость строго соблюдать перемирие на востоке Украины.

"В ходе разговора обсуждалась деятельность после парижского саммита в "нормандском формате" по урегулированию конфликта на востоке Украины. Были отмечены первые результаты, в частности, обмен пленными 29 декабря, а также подчеркнута важность строгого соблюдения режима прекращения огня на линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

Теги
УкраинаФранцияКризис на УкраинеМакрон, ЭмманюэльЗеленский, Владимир Александрович
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