Один из лидеров оппозиции Абхазии Квициния пока не определился с участием в новых выборах

СУХУМ, 13 января. /ТАСС/. Лидер партии "Амцахара" ("Родовые Огни") Алхас Квициния, в сентябре проигравший Раулю Хаджимбе выборы президента, пока не принял решение о выставлении своей кандидатуры на повторных выборах, которые состоятся 22 марта.

"Я пока еще не думал об этом. Пока еще есть время. Решение еще не принял", - сообщил в понедельник ТАСС Квициния.

Как сообщил ТАСС бывший кандидат в президенты республики Шамиль Адзынба, он также не принял решение об участии в выборах 22 марта. "Не могу пока сказать, буду выдвигаться или нет. Пока в раздумьях", - сообщил он.

В свою очередь экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба, баллотировавшийся на последних выборах, сообщил ТАСС, что планирует участвовать в новых президентских выборах. Еще один кандидат на прошлых выборах - бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба сообщил ТАСС, что не будет баллотироваться.

В воскресенье вечером Хаджимба направил в Народное собрание (парламент Республики Абхазия) заявление о сложении полномочий. Он возглавлял Абхазию с 2014 года, в сентябре 2019 года был переизбран на новый срок.

О назначении повторных выборов

В Сухуме 9 января протестующие, требуя отставки избранного президента Хаджимбы, ворвались в здание администрации президента. Парламент республики на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку.

Верховный суд Абхазии 10 января отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. ЦИК в воскресенье назначил выборы на 22 марта. В пресс-службе Хаджимбы заявляли, что он обжалует решение ЦИК как принятое "на основе незаконного и неправосудного определения Кассационной коллегии Верховного суда Республики Абхазия". Хаджимба также намерен обжаловать решение ЦИК о назначении повторных выборов.