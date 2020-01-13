Члены нового испанского правительства принесли присягу

МАДРИД, 13 января. /ТАСС/. Члены нового правительства Испании принесли в понедельник присягу перед королем Филиппом VI. Церемония состоялась в резиденции монарха во дворце "Сарсуэла".

Все 22 руководителя ведомств поочередно, положив руку на конституцию Испании, пообещали "исполнять свои обязанности" и хранить верность королю и основному закону страны. Премьер-министр, генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес представил в воскресенье состав нового правительства, в которое вошли 11 женщин.

В кабмине появились четыре вице-премьера, должность замглавы правительства получил лидер левой партии "Подемос" ("Мы можем") Пабло Иглесиас. Теперь ожидается, что во вторник пройдет первое заседание нового Совета министров.

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании утвердил 7 января в ходе второго голосования кандидатуру Санчеса на пост премьера. Ранее он достиг соглашения с левой коалицией "Объединившись, мы можем", куда входит "Подемос", которое предусматривало, что в кабмин во главе с лидером соцпартии войдут представители этой политической силы. Таким образом, впервые в современной демократической истории Испании в стране сформировано коалиционное правительство.

Утверждение Санчеса премьером положило конец затянувшемуся политическому кризису в королевстве. Правительство Испании около восьми месяцев находилось в статусе исполняющего обязанности, поскольку по итогам выборов партиям не удалось договориться по формированию кабмина.