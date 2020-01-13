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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Глава иранской следственной группы по крушению Boeing посетит Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что часть экспертов уже вернулись на Украину, но большинство еще в Тегеране

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Глава следственной группы Ирана Хасан Резейфар по расследованию катастрофы самолета компании "Международных авиалиний Украины" под Тегераном посетит Украину. Об этом в понедельник заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в ходе встречи с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин.

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"По словам Алексея Данилова, сейчас украинская сторона ожидает прилета представителя следственной группы Ирана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СНБО.

В пресс-службе также сообщили, что в ходе встречи стороны обсудили состояние расследования авиакатастрофы. По словам секретаря СНБО, часть экспертной группы возвращается на Украину. "Основная часть экспертов остается в Тегеране", - сказал он.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был сбит расчетом противовоздушной обороны столичного региона. По словам командующего Воздушно-космическими силами КСИР бригадного генерала Амира Али Хаджизаде, система распознавания ошибочно приняла лайнер за крылатую ракету.

Теги
УкраинаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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