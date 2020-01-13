Депутаты парламента Эстонии призвали спикера отделять личное мнение в вопросе границы с РФ

ТАЛЛИН, 13 января. /ТАСС/. Комиссия Рийгикогу (парламента Эстонии) по иностранным делам по итогам своего заседания в понедельник рекомендовала спикеру парламента Хенну Пыллуаасу, высказываясь по вопросу ратификации пограничного договора с РФ, отделять свое личное мнение от позиции всего законодательного органа. Об этом пресс-служба Рийгикогу сообщила в понедельник.

"Прошедшее сегодня [в Рийгикогу] обсуждение крайне необходимо, - сказал председатель комиссии по иностранным делам Энн Ээсмаа. - Мы уточнили наши позиции и рекомендовали спикеру Рийгикогу в своих выступлениях [по теме пограничного договора с РФ] подчеркивать, что речь идет о его личном мнении".

Как добавил Ээсмаа, все принятые ранее правительством Эстонии и Рийгикогу документы, которые касаются статуса эстонско-российской границы, остаются действительными, пока в них не внесены изменения.

"Действующий состав Рийгикогу пока не принял постановлений по этому вопросу, - добавил Ээсмаа. - Но это не значит, что постановления, принятые предыдущим составом, стали недействительны".

В свою очередь, Хенн Пыллуаас заявил комиссии, что в своих высказываниях о пограничном договоре с РФ он исходит из личного понимания этого вопроса, а также конституции республики. Он также заявил, что даже если договор о границе будет ратифицирован Госдумой, Эстонии не следует ратифицировать этот документ со своей стороны. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас выступил за ратификацию пограничного договора с Россией, но выразил мнение, что в ближайшее время она вряд ли возможна.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил 16 декабря, что ратификация пограничного договора между РФ и Эстонией возможна "в обозримом будущем".