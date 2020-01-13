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Выборы президента США - 2020

В Айове пройдут первые в 2020 году теледебаты демократов

Как ожидается, в ходе теледебатов будет затронут вопрос о резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Шесть претендентов на место кандидата в президенты США от Демократической партии примут участие в предстоящих во вторник вечером первых в 2020 году общенациональных теледебатах в Университете Дрейка в штате Айова. Трансляцию из Де Мойна (штат Айова) будет вести телекомпания CNN с 21:00 по местному времени (05:00 мск 15 января).

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По решению Национального комитета Демократической партии в них имеют право участвовать лишь те претенденты, кто сумел получить по крайней мере 5% голосов потенциальных избирателей-демократов по итогам четырех последних общенациональных опросов, а также собрать пожертвования на ведение кампании у 225 тыс. избирателей. Эти требования выполнили бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж и миллиардер Том Стейер - единственный из претендентов, кто сделал проблемы экологии центральными в своей предвыборной кампании.

Бизнесмен Эндрю Янг и сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер к теледебатам не допущены, поскольку выполнили лишь одно из условий - собрали достаточное число средств на свои предвыборные кампании. Не будет в числе участников теледебатов и бывшего мэра Нью-Йорка миллиардера Майкла Блумберга: в ходе недавнего опроса исследовательской службы Morning Consult он заручился поддержкой 7% участников, однако с самого начала кампании решил не собирать пожертвования, используя личные средства, и потому не вписывается в рамки, определенные Национальным комитетом Демократической партии.

Байден пока лидирует

Джозеф Байден, согласно последним опросам, сохраняет лидирующие позиции в гонке: по результатам опроса Morning Consult, его поддерживает 31% потенциальных избирателей-демократов. Вторым идет сенатор от Вермонта Берни Сандерс с 23% поддержки, на третьем месте - сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, которую поддерживают 14%.

Несколько иная картина складывается на уровне отдельных штатов: в Нью-Гэмпшире, например, Байден и Сандерс идут практически голова в голову, имея поддержку соответственно 19% и 18% участников опроса, а лидирует в этом штате Пит Буттеджадж, заручившийся поддержкой 20% потенциальных избирателей-демократов. В штатах Висконсин и Невада Байдена поддерживает примерно четверть избирателей (23%), Сандерса - от 21% до 17%, Уоррен - 12-13%, а Пита Буттеджаджа - от 6% до 9%.

Неожиданно сильными оказались позиции явного аутсайдера гонки - миллиардера Тома Стейера - в штате Южная Каролина: он оказался там по итогам опроса на втором месте после Байдена с 15% голосов демократов. В то же время в общенациональных опросах он безнадежно отстает от лидеров.

Ситуация вокруг Ирана и процедура импичмента

Как ожидается, в ходе теледебатов будет затронут вопрос о резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани, и ответного удара Ирана в ночь на 8 января по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля. Как ожидается, в связи с этим участники теледебатов напомнят нынешнему лидеру предвыборной гонки - бывшему вице-президенту Джозефу Байдену - о том, что он в 2002 году поддержал вторжение в Ирак.

Кроме того, пристальное внимание будет уделено процедуре импичмента в Сенате США, поскольку трое участников теледебатов - сенаторы Сандерс, Уоррен и Клобушар - вместе с другими сенаторами будут рассматривать утвержденные 18 декабря Палатой представителей две статьи обвинения против президента Дональда Трампа: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу. Участники дебатов, вероятно, изложат свои позиции по вопросу о том, почему спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси затягивает передачу обвинений против Трампа в Сенат, где процедура импичмента превратится в судебный процесс, при котором сенаторы выполняют функции присяжных, а Палата представителей фактически выступает стороной обвинения. Чтобы импичмент был объявлен, необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (не менее 67 голосов). При нынешнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически равна нулю, так как республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Последние теледебаты перед кокусами в Айове

Нынешние теледебаты имеют для участников особое значение: им предоставлена возможность изложить своих взгляды по основным вопросам внутренней и внешней политики перед первыми в стране кокусами - собраниями партийных активистов в штате Айова 3 февраля, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции демократов и республиканцев, затем на конференции штата, а затем - на национальные съезды. Следующий шанс выступить перед общенациональной аудиторией у них появится 7 февраля в Манчестере (штат Нью-Гэмпшир), за три дня до назначенных в этом штате на 11 февраля первых в стране первичных выборов, которые отличаются от предвыборных собраний тем, что на них избираются делегаты сразу на национальный съезд. Еще одно отличие собраний партийных активистов от первичных выборов в том, что первые организуются местными отделениями партий, а вторые - избирательными комиссиями отдельных штатов.

19 февраля претенденты будут участвовать в теледебатах в Лас-Вегасе (штат Невада), а 25 февраля - в Чарлстоне (штат Южная Каролина). Они состоятся за неделю до одного из важнейших этапов предвыборной кампании - "супервторника". В этот день выборы делегатов на национальные съезды пройдут в 17 штатах.

Процесс выдвижения делегатов завершится 16 июня первичными выборами в столичном округе Колумбия. Имя кандидата от Демократической партии США на выборах 2020 года будет названо на национальном съезде партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой предвыборный съезд с 24 по 27 августа в городе Шарлотте (штат Северная Каролина). 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

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СШАВыборы президента США - 2020
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