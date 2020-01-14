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Выборы президента США - 2020

Помпео утверждает, что многие страны попытаются повлиять на выборы 2020 года

При этом конкретных государств, в отношении которых Вашингтон выдвигает такие обвинения, госсекретарь США не назвал

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что многие страны активно ищут возможности повлиять на президентские выборы 2020 года. Об этом он заявил в понедельник вечером, выступая в Калифорнии перед сотрудниками IT-компаний, представленных в Кремниевой долине. Выступление транслировалось на сайте Госдепартамента.

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Помпео напомнил о приписываемом России вмешательстве в избирательный процесс США в 2016 году.

"Касательно прогнозов о российском вмешательстве, то важно понимать: не только Россия, но и многие другие игроки пытаются выяснить, как можно повлиять на выборы, навредить [избирательной] системе", - утверждает госсекретарь.

При этом конкретных стран, в отношении которых Вашингтон выдвигает такие обвинения, Помпео не назвал.

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В июле минувшего года госсекретарь США заявлял в интервью Fox News, что в Вашингтоне сосредоточены на том, чтобы не допустить вмешательства в избирательные процессы, которые якобы возможны со стороны Ирана, КНДР и Китая.

Об опасениях вмешательства со стороны Ирана и КНР в сентябре также заявляли в Минфине США.

Теги
СШАИранКНДРРоссияКитайПомпео, Майкл (Майк)Выборы президента США - 2020
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