Помпео утверждает, что многие страны попытаются повлиять на выборы 2020 года

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что многие страны активно ищут возможности повлиять на президентские выборы 2020 года. Об этом он заявил в понедельник вечером, выступая в Калифорнии перед сотрудниками IT-компаний, представленных в Кремниевой долине. Выступление транслировалось на сайте Госдепартамента.

О чем говорится в расследовании Мюллера.

О чем говорится в расследовании Мюллера. Максимально короткий пересказ (всего 250 слов)

Помпео напомнил о приписываемом России вмешательстве в избирательный процесс США в 2016 году.

"Касательно прогнозов о российском вмешательстве, то важно понимать: не только Россия, но и многие другие игроки пытаются выяснить, как можно повлиять на выборы, навредить [избирательной] системе", - утверждает госсекретарь.

При этом конкретных стран, в отношении которых Вашингтон выдвигает такие обвинения, Помпео не назвал.