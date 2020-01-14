Помпео утверждает, что многие страны попытаются повлиять на выборы 2020 года

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что многие страны активно ищут возможности повлиять на президентские выборы 2020 года. Об этом он заявил в понедельник вечером, выступая в Калифорнии перед сотрудниками IT-компаний, представленных в Кремниевой долине. Выступление транслировалось на сайте Госдепартамента.
Помпео напомнил о приписываемом России вмешательстве в избирательный процесс США в 2016 году.
"Касательно прогнозов о российском вмешательстве, то важно понимать: не только Россия, но и многие другие игроки пытаются выяснить, как можно повлиять на выборы, навредить [избирательной] системе", - утверждает госсекретарь.
При этом конкретных стран, в отношении которых Вашингтон выдвигает такие обвинения, Помпео не назвал.
В июле минувшего года госсекретарь США заявлял в интервью Fox News, что в Вашингтоне сосредоточены на том, чтобы не допустить вмешательства в избирательные процессы, которые якобы возможны со стороны Ирана, КНДР и Китая.
Об опасениях вмешательства со стороны Ирана и КНР в сентябре также заявляли в Минфине США.