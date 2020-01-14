Чавушоглу: берлинский процесс по Ливии будет лишен смысла без изменения позиции Хафтара

АНКАРА, 14 января. /ТАСС/. Инициированные властями Германии консультации по урегулированию конфликта в Ливии не будут иметь смысла без изменения позиции командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. Такое мнение высказал во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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Это первый официальный комментарий Анкары после того, как Хафтар покинул Москву без подписания соглашения по урегулированию.

"Отказ Хафтара подписать соглашение о перемирии в Ливии демонстрирует, кто хочет мира, а кто - войны. Берлинский процесс не будет иметь смысла, если Хафтар продолжит [так поступать]", - приводит слова главы МИД Турции телеканал Haberturk.

12 января в Ливии в рамках предложенной президентами РФ и Турции инициативы вступил в силу режим прекращения огня между находящимся в Триполи международно признанным Правительством национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем и силами Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар. Представители сторон 13 января прибыли в Москву для переговоров, по итогам которых представители ПНС подписали соглашение о прекращении огня.

Хафтар взял паузу для изучения соглашения, однако позднее, как передали арабские СМИ, покинул Москву без подписания документа. В ночь на 14 января на юге Триполи, о начале решающего наступления на который Хафтар объявил еще в декабре, возобновились вооруженные столкновения. ЛНА выпустила заявление, в котором декларировала "готовность и решимость добиться победы".