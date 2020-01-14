Чавушоглу: берлинский процесс по Ливии будет лишен смысла без изменения позиции Хафтара

АНКАРА, 14 января. /ТАСС/. Инициированные властями Германии консультации по урегулированию конфликта в Ливии не будут иметь смысла без изменения позиции командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. Такое мнение высказал во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Это первый официальный комментарий Анкары после того, как Хафтар покинул Москву без подписания соглашения по урегулированию.
"Отказ Хафтара подписать соглашение о перемирии в Ливии демонстрирует, кто хочет мира, а кто - войны. Берлинский процесс не будет иметь смысла, если Хафтар продолжит [так поступать]", - приводит слова главы МИД Турции телеканал Haberturk.
12 января в Ливии в рамках предложенной президентами РФ и Турции инициативы вступил в силу режим прекращения огня между находящимся в Триполи международно признанным Правительством национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем и силами Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар. Представители сторон 13 января прибыли в Москву для переговоров, по итогам которых представители ПНС подписали соглашение о прекращении огня.
Хафтар взял паузу для изучения соглашения, однако позднее, как передали арабские СМИ, покинул Москву без подписания документа. В ночь на 14 января на юге Триполи, о начале решающего наступления на который Хафтар объявил еще в декабре, возобновились вооруженные столкновения. ЛНА выпустила заявление, в котором декларировала "готовность и решимость добиться победы".