СМИ: демонстранты в Бейруте потребовали создания кабинета национального спасения

БЕЙРУТ, 14 января. /ТАСС/. Участники протестного движения на массовом митинге в Бейруте потребовали во вторник от премьер-министра Ливана Хасана Диаба сложить с себя полномочия по формированию нового правительства страны. Как передал телеканал Al-Hadath, сотни активистов собрались возле дома премьера в квартале Теллет-Хайят и призвали к срочному созданию кабинета национального спасения.

"Ливану необходимо решение проблем, и народ дает властям 48 часов на то, чтобы появилось переходное правительство из независимых фигур", - заявил один из лидеров протестующих Самир аль-Хури. При этом он подчеркнул, что Диаб не может возглавить кабинет технократов, поскольку является ставленником политических партий. "Назначение Диаба - это уловка, он причастен к коррупции, как и все остальные политики", - считает аль-Хури.

"Уходи, уходи, уходи!" - скандировали участники митинга, адресуя свои слова премьер-министру.

Уличные протесты начались в Ливане 17 октября прошлого года и привели к отставке 29 октября главы коалиционного правительства Саада Харири. Президент республики Мишель Аун поручил 19 декабря сформировать новый кабинет независимому политику Диабу. Его кандидатуру поддержали 69 из 128 депутатов парламента. Назначение нового премьера, однако, не успокоило протестное движение, лидеры которого требуют роспуска высшего законодательного органа и проведения досрочных выборов.

Демонстранты перекрыли во вторник эстакаду Ринг, связывающую христианские и мусульманские кварталы Бейрута, а также автострады, ведущие в столицу с севера, юга и востока. Ранее лидеры протестующих объявили о своем намерении перейти к кампании гражданского неповиновения с целью усилить давление на правящие круги.

Аун во вторник признал, что на пути создания нового кабинета возникли определенные трудности. По его словам, "необходимо время, чтобы подобрать в состав правительства специалистов, которые будут пользоваться доверием граждан и получат поддержку в парламенте".