Эксперт рассказал, кого предпочтет Ирак при необходимости выбирать между США и Ираном

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Власти Ирака в случае, если окажутся перед выбором, кому отдать предпочтение, ради своей собственной безопасности примут сторону Ирана, а не США. Такое мнение выразил во вторник руководитель экспертной группы "Иракская инициатива" в вашингтонском Атлантическом совете Аббас Казем.

"Оно (голосование в парламенте Ирака о выводе иностранных воинских контингентов - здесь и далее прим. ТАСС) продемонстрировало два аспекта: один из них заключается в том, что, если Ираку придется выбирать между Ираном и Соединенными Штатами, он выберет Иран. Не потому, что они (иракцы) любят Иран больше, а поскольку это будет для них безопаснее", - сказал специалист, выступая в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне. "Второй аспект, который продемонстрировало это голосование, заключается в том, что у США нет преданных друзей. Преданные друзья придут и проголосуют против, а не просто возьмут и исчезнут", - добавил он, говоря суннитах и курдах, бойкотировавших голосование по резолюции иракских парламентариев. Эксперт отметил, что тем самым они фактически дали этому решению зеленый свет. "Они делегировали свое право выразить мнение тем, кто присутствовал на голосовании", - подчеркнул Казем.

По его словам, США не смогут заставить Ирак согласиться на сохранение присутствия американских войск под угрозой санкций. "Я не согласен с президентом [США Дональдом Трампом], когда он говорит о "санкциях, каких они никогда раньше не видели". Жители Ирака видели такие санкции, что никто уже не сможет сделать им хуже", - убежден специалист. "Это были худшие санкции, которые вводились в отношении какой-либо страны. Даже Соединенные Штаты не смогут ввести еще более жесткие санкции против Ирака", - считает он. "Иракцы 11 лет жили под санкциями, а теперь им говорят, что мы сделаем вам еще хуже. Как при этом можно бороться за сердца и умы иракцев?" - подчеркнул Казем.

На прошлой неделе президент Ирака Бархам Салех призвал не допустить военной конфронтации в регионе и не втягивать соотечественников в новую войну. При этом в октябре 2019 года в интервью новостному порталу Axios он рассказал о неуверенности в Соединенных Штатах как в союзнике и не исключил возможную готовность перенастроить отношения Ирака с другими государствами, в том числе с Россией и Ираном. Президент также добавил, что у него вызывает беспокойство ситуация в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. По мнению Салеха, Багдад не может позволить себе отдать предпочтение той или иной стороне в подобном конфликте.

Резолюция о выводе войск

Во вторник в канцелярии действующего премьер-министра Ирака Аделя Абдель Махди заявили, что правительство не собирается пересматривать решение парламента о выводе иностранных контингентов, в том числе американских войск, из страны на фоне убийства в результате удара ВВС США в районе багдадского аэропорта командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракских шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса. Заключать с США какие-либо новые соглашения, которые позволят им остаться, Ирак также не намерен.

Налет, который был совершен американцами 3 января, вызвал резкую эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. В ответ на него Тегеран в ночь на 8 января произвел массированный ракетный обстрел двух объектов в Ираке, которые использовали американские военные: базы Айн-эль-Асад и аэропорта города Эрбиля. Обмен ударами вызвал резкую критику иракских властей, которые назвали действия сторон нарушением суверенитета республики и призвали не использовать ее для сведения личных счетов.

Трамп ранее отказался выполнять требования иракцев о выводе американского контингента из страны, пригрозив Багдаду "беспрецедентными санкциями". Более того, его помощник по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал резолюцию иракских парламентариев "неимеющей обязательной силы", объяснив это тем, что она была принята группой законодателей исключительно из числа шиитов, а сунниты и курды бойкотировали ее. Он утверждает, что США в перспективе хотели бы вывести свои войска из Ирака, но лишь на тех условиях, которые считают приемлемыми.