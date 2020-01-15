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Переговоры о перемирии в Ливии
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Источник: НАТО не обсуждает возможность проведения каких-либо операций в Ливии

Ранее входящая в НАТО Турция объявила об отправке своих военных в Ливию для поддержки Правительства национального согласия во главе с Фаизом Сарраджем, большинство европейских государств НАТО это решение осудили

БРЮССЕЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Североатлантический альянс не обсуждает в настоящее время возможность проведения каких-либо военных операций в Ливии. Об этом сообщил в среду, отвечая на вопрос ТАСС, военный источник в штаб-квартире НАТО после завершения заседания Военного комитета на уровне начальников генштабов.

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"НАТО не обсуждает в настоящее время возможность проведения каких-либо военных операций в Ливии, - заявил он. - Ситуация в Ливии не обсуждалась и не была вынесена на повестку дня встречи начальников генеральных штабов". В то же время чиновник альянса не исключил, что ситуация в этой стране могла затрагиваться в ходе двусторонних контактов начальников генштабов государств альянса в кулуарах заседания Военного комитета.

Ранее входящая в НАТО Турция объявила об отправке своих военных в Ливию для поддержки Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем, большинство европейских государств НАТО это решение осудили.

12 января в Ливии в рамках предложенной президентами РФ и Турции инициативы вступил в силу режим прекращения огня между находящимся в Триполи международно признанным ПНС и силами Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар. Представители сторон 13 января прибыли в Москву для переговоров, по итогам которых представители ПНС подписали соглашение о прекращении огня.

Хафтар взял паузу для изучения соглашения, однако позднее, как передали арабские СМИ, покинул Москву без подписания документа. В ночь на 14 января на юге Триполи, о начале решающего наступления на который Хафтар объявил еще в декабре, возобновились вооруженные столкновения. ЛНА выпустила заявление, в котором декларировала "готовность и решимость добиться победы".

Теги
ЛивияПереговоры о перемирии в Ливии
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