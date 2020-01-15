{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отставка правительства России

Додон надеется на продолжение сотрудничества с новым правительством России

Президент Молдавии рассчитывает, что проекты, о которых были договоренности с Дмитрием Медведевым, будут продолжены

КИШИНЕВ, 15 января. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон надеется, что сотрудничество и совместные проекты, которые налажены в последнее время между молдавским и российским правительствами, будут продолжены и с новым кабмином РФ. Об этом он заявил корреспонденту ТАСС, комментируя отставку правительства РФ и выдвижение президентом Владимиром Путиным главы ФНС России Михаила Мишустина на должность нового премьера.

На эту тему
Правительство России подало в отставку. Что дальше?

"Между нашими странами в последние годы было налажено очень хорошее сотрудничество на уровне президентов. После парламентских выборов и смены власти в Молдавии наладился диалог и на уровне парламента, а с назначением в ноябре нового правительства Иона Кику - и на уровне кабинетов министров. Я надеюсь, что проекты, о которых договорился наш премьер с Дмитрием Медведевым в ходе состоявшегося в ноябре первого визита в Москву, будут продолжены и с новым правительством", - сказал Додон.

В числе этих проектов глава Молдавии, в частности, упомянул расширение торгово-экономического сотрудничества, а также договоренность о выделении Россией кредита на развитие молдавской инфраструктуры. "Переговоры по кредиту и другим проектам уже идут", - уточнил президент Молдавии.

Ранее Додон сообщил, что Россия может предоставить республике кредит в размере $500 млн для инфраструктурных проектов, большая часть из которого - около $300 млн может быть получена уже в этом году. Отношения между правительствами Молдавии и Россией восстановились после назначения в ноябре прошлого года правительства Кику, который с первым визитом отправился в Москву.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияМолдавияДодон, ИгорьОтставка правительства России
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Венесуэле
СМИ: в Венесуэле на депутатов от оппозиции напали возле здания парламента
После случившегося лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и его сторонники решили провести собственное выездное "заседание" Национальной ассамблеи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС