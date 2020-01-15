Додон надеется на продолжение сотрудничества с новым правительством России

КИШИНЕВ, 15 января. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон надеется, что сотрудничество и совместные проекты, которые налажены в последнее время между молдавским и российским правительствами, будут продолжены и с новым кабмином РФ. Об этом он заявил корреспонденту ТАСС, комментируя отставку правительства РФ и выдвижение президентом Владимиром Путиным главы ФНС России Михаила Мишустина на должность нового премьера.

"Между нашими странами в последние годы было налажено очень хорошее сотрудничество на уровне президентов. После парламентских выборов и смены власти в Молдавии наладился диалог и на уровне парламента, а с назначением в ноябре нового правительства Иона Кику - и на уровне кабинетов министров. Я надеюсь, что проекты, о которых договорился наш премьер с Дмитрием Медведевым в ходе состоявшегося в ноябре первого визита в Москву, будут продолжены и с новым правительством", - сказал Додон.

В числе этих проектов глава Молдавии, в частности, упомянул расширение торгово-экономического сотрудничества, а также договоренность о выделении Россией кредита на развитие молдавской инфраструктуры. "Переговоры по кредиту и другим проектам уже идут", - уточнил президент Молдавии.

Ранее Додон сообщил, что Россия может предоставить республике кредит в размере $500 млн для инфраструктурных проектов, большая часть из которого - около $300 млн может быть получена уже в этом году. Отношения между правительствами Молдавии и Россией восстановились после назначения в ноябре прошлого года правительства Кику, который с первым визитом отправился в Москву.