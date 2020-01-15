В Москву прибывает глава диппредставительства США Джон Салливан

На слушаниях в Сенате по его назначению на пост первого заместителя госсекретаря Салливан жестко высказывался по вопросу о воссоединении Крыма с Россией и обвинил Москву во вмешательстве в американские выборы 2016 года.

Его предшественником на этом посту был Джон Хантсман, который подал в отставку в начале августа 2019 года. В начале октября он покинул Россию.

Тогда он заявил, что США должны "решительно ответить на угрозу [со стороны РФ] всеми доступными им средствами".

В середине декабря он заверил, что попытается сконцентрироваться в ходе работы в Москве на тех сферах, в которых Россия и США могут сотрудничать, невзирая на все противоречия. К числу приоритетов он отнес контроль над вооружениями, отвечающий интересам обеих стран, обмен информацией в целях борьбы с терроризмом, обеспечение безопасности в Арктике и ряд других.

Как отметили в дипмиссии США, новый посол "надеется на улучшение двусторонних отношений и укрепление сотрудничества между США и Россией по ряду глобальных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес".

Ожидания Москвы

В преддверии прибытия Салливана в Москву замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что "ожидания в связи с приездом нового посла реалистичные". По его словам, Россия хотела бы надеяться, что новый посол США будет работать над выправлением отношений, которые находятся в крайне сложном положении, в том числе на двустороннем треке и в сфере контроля над вооружениями. Это позволило бы, по словам высокопоставленного дипломата, "пусть медленными шагами, но двигаться к более конструктивной повестке дня".

Во время визита в Вашингтон 10 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с госсекретарем Майклом Помпео, что будет рад сотрудничать с новым послом. Он охарактеризовал его как "высокопрофессионального и опытного дипломата". Лавров подчеркнул, что надеется на подобное отношение и к послу РФ в США Анатолию Антонову.

МИД РФ за день до прибытия Салливана разместил в Twitter приветствие в его адрес, предложив американскому дипломату "погрузиться" (to dive в сообщении на английском языке в соцсети) в российские реалии, как это сделал его предшественник. Фраза содержит очевидную аллюзию на крещенское купание предшественника Салливана - Джона Хантсмана. В январе 2018 года, вскоре после назначения на должность, тот принял участие в крещенских купаниях в подмосковном Ново-Иерусалимском монастыре, после чего заявил журналистам, что приобрел незабываемый опыт, познакомившись с этой русской традицией.