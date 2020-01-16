Эксперт: отставка правительства РФ не повлияет на отношения Китая и России

ПЕКИН, 16 января. /ТАСС/. Отставка премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и остальных членов кабмина не повлияет на китайско-российские отношения. Такое мнение высказала сотрудник института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук КНР Чжао Хуэйжун.

"Этот шаг не повлияет на китайско-российские отношения. Сотрудничество двух стран не будет потрясено внутренними перестановками", - приводит слова Чжао Хуэйжун газета Global Times.

"Есть предположения о перестановках после 2024 года. Путин, вероятно, принимает меры по обеспечению преемственности", - продолжила сотрудник института. По ее словам, это "даст России новую надежду на решение внутренних и внешних проблем, с которыми она сталкивается".

Китайские эксперты также высказали мнение, что отставка правительства не подорвет политическую стабильность РФ. "Путин пользуется высоким авторитетом среди российского народа, поэтому отставка правительства не подорвет политическую стабильность РФ и статус Путина", - заявил сотрудник института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии У Эньюань.

В послании Федеральному собранию в среду президент Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров. На последовавшей встрече президента РФ с кабмином Дмитрий Медведев назвал правильным в этом контексте решение об отставке правительства в действующем составе в соответствии со статьей 117 Конституции РФ.

Президент России подписал указ, которым возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства на Медведева. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ. Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на заседании 16 января.