Марин Ле Пен подтвердила намерение участвовать в выборах президента Франции в 2022 году

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Глава "Национального объединения" Марин Ле Пен подтвердила намерение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Франции в 2022 году. С таким заявлением она выступила в четверг во время визита в город Нантер (департамент О-де-Сен).

"Это решение было обдумано и принято, - сказала она. - Я готовлюсь к президентским выборам". О своем намерении участвовать в выборах президента Франции в 2022 году Ле Пен заявила в октябре 2019 года. Она подчеркнула, что кандидатура будет выдвинута, если ее поддержат сторонники партии.

В первом туре президентских выборов в 2017 году Ле Пен получила 21,30% голосов (второе место), во втором туре она проиграла главе "Республики на марше" Эмманюэлю Макрону (66,10%), получив 33,90% голосов. Ее поддержали более 10,6 млн французов (право голоса имеют более 46 млн человек при численности населения около 67 млн). Для "Национального фронта" (бывшее название "Национального объединения") это стало лучшим электоральным показателем и рекордом за всю историю участия его кандидатов в президентских выборах. В 2002 году отец Марин Жан-Мари Ле Пен набрал во втором туре 17,79%, уступив Жаку Шираку.