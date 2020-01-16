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Пристайко заявил, что не верит словам Парнаса о роли Украины в импичменте Трампа

Глава украинского МИД отметил, что никогда не разговаривал с этим предпринимателем

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не верит заявлениям предпринимателя Льва Парнаса относительно контактов между Вашингтоном и Киевом, послуживших поводом для начала процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Соответствующее заявление глава украинского МИД сделал в интервью телекомпании CNN.

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"Честно говоря, я никогда не разговаривал с этим человеком и не верю ни единому его слову", - подчеркнул Пристайко, отвечая на вопрос ведущей. Он отметил, что финансовая и военная помощь Киеву со стороны Вашингтона регулярно пересматривалась как минимум дважды в год на протяжении нескольких лет - "в середине и в конце года". "Иногда ее урезают, иногда повышают, что мы наблюдаем сейчас, - указал он. - В конце года мы получили больше запланированного".

"Я понимаю, что этот человек, которого я не знаю лично, пытается защититься, но, повторюсь, я не доверяю его словам, - указал глава украинского внешнеполитического ведомства. - Я так устал от этих вопросов о нашей роли в импичменте [Трампа]. Мы пытаемся донести до США, что мы счастливы иметь поддержку обеих партий и будем рады и дальше получать ее".

Ранее Парнас заявил в интервью телекомпании CNN, что весной прошлого года требовал от президента Украины Владимира Зеленского через его помощника запустить расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, угрожая в противном случае отказом американской администрации от налаживания контактов с украинской стороной и предоставления Киеву военной помощи. "Если бы они не сделали объявление [о начале расследования], не было бы, по сути, никаких отношений. Не было бы оказания ни конкретно военной, ни какой-либо другой помощи", - указал Парнас.

В октябре прошлого года Парнас и предприниматель Игорь Фруман были задержаны в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Предпринимателей подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника. Вскоре после задержания Парнас был освобожден под залог, ему было разрешено покидать свой дом лишь для посещения заседаний суда, встреч с адвокатом и для участия в религиозных ритуалах.

Скандал в США

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Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре прошлого года начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдЗеленский, Владимир АлександровичПристайко, Вадим Владимирович
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