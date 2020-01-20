Три года Трампу в Белом доме. Вот 319 решений, которыми он гордится

Пребыванию Дональда Трампа в Белом доме исполняется три года: 20 января 2017-го он официально вступил в должность главы государства. В преддверии новых выборов (они состоятся 3 ноября) его команда переходит в наступление: опубликован список из 319 результатов, достигнутых ею за отведенный срок. Критики ставят некоторые из них под сомнение, объясняя естественным ходом вещей. Однако пунктов слишком много. Неутомимая энергия и политическая продуктивность Трампа на его посту ни у кого не вызывают сомнений.

Президент богатеющей Америки

В ходе предвыборной кампании 2016 года кандидат Дональд Трамп не скупился на обещания. Заметная часть их касалась экономики, в которой главе государства действительно суждено было преуспеть. Кандидат Трамп рассчитывал сделать Америку "снова великой", введя в действие протекционистские меры: повышая тарифы и возвращая назад "переехавшее" в другие страны производство. Спустя три года заметно, что эта политика приносит результаты: средние доходы американских граждан растут, безработица снижается, ВВП увеличивается более высокими темпами, чем у союзников по НАТО.

Промежуточные экономические итоги Дональда Трампа внушают американцам оптимизм, поскольку по некоторым направлениям граничат с рекордными: впервые в истории страны предложений на рынке труда стало больше, чем безработных, доля тех, кто не смог трудоустроиться, сократилась до минимума за полвека, средние доходы американской семьи увеличились до самых высоких показателей за все время. Другие показатели по крайней мере примечательны, если сравнивать их с данными предыдущей эпохи: так, рост зарплат при Трампе разогнался до 3% в год, чего американцы не видели с позапрошлого десятилетия.

Сторонники Трампа считают экономические успехи следствием продуманной политики президента, сочетающей умелое оперирование тарифами, например на иностранную стиральную технику, и заметное снижение налогов для крупного бизнеса. Противники — другого мнения: они видят в росте конца 2010-х воздействие удачной конъюнктуры и даже плод усилий демократов: ведь американский ВВП растет стабильными темпами с 2016 года, когда Трамп еще только боролся за власть в США.

Стремясь нарастить американское благосостояние любой ценой и удержать избирателей, Трамп пошел на решения, не обошедшиеся без критики. Некоторые увидели в них всего лишь паллиативные меры, приносящие кратковременное облегчение ценой последующих потерь и страданий. Так, чтобы стимулировать добычу угля, президент вышел из Парижского соглашения по климату, что, как считают многие, может привести к непредсказуемым последствиям в будущем. А чтобы вернуть назад заводы, главе государства понадобилось пересмотреть торговые соглашения с зарубежными странами — и пойти на конфликты, сотрясшие весь устоявшийся порядок вещей.

В Белом доме считают, что игра стоила свеч: выход из торговых соглашений без колебаний внесли в список 319 достижений Дональда Трампа.

Покупай американское

Именно договоры о свободной торговле, критиковавшиеся Трампом на всем протяжении политической карьеры, сделались главным рефреном его президентства. Не откладывая дело в долгий ящик, Белый дом объявил, что не намерен терпеть "несправедливые" торговые отношения сразу с Китаем, Германией, Францией, Японией, Южной Кореей, Бразилией, Мексикой и Канадой — то есть почти всеми крупными внешнеэкономическими партнерами американцев. Трамп указывал на невыгодный платежный баланс: Америка действительно закупала за рубежом гораздо больше, чем ей удавалось вывезти на иностранные рынки. За границу "утекали" не только деньги, но и заводы, которые при условии освобождения от налогов оказывалось выгоднее размещать за рубежом, тогда как товары продавать в США.

Трамп обозначил свои планы еще в январе 2017-го, выйдя из первого критиковавшегося соглашения - Транстихоокеанского партнерства. Затем последовали угрозы в адрес отдельных стран — торговых партнеров. Тем предлагалось снижать тарифы, пересматривать правила игры и просто закупать больше американских товаров. В случае отказа Белый дом грозил введением драконовских пошлин, бьющих по самым болевым точкам — ходовым экспортным товарам: от немецких и японских автомобилей до французского вина.

В 2018-м и начале 2019 года могло показаться, что курс, прокладываемый Трампом, не приводит к результату. Иностранные державы не поддавались давлению, выдвигали встречные обвинения и угрожали введением ответных пошлин. Китай, главный партнер США, перешел от слов к делу: объявил о введении пошлин, и тем же путем проследовал и Евросоюз. Однако запаса прочности у многих не хватило. Первыми уступили мексиканцы и канадцы, в ноябре 2018-го согласившиеся заключить договор о свободной торговле на американских условиях. В октябре 2019-го к ним присоединились японцы, давшие согласие на новые правила игры. В январе 2020 года после длительного сопротивления сдался и Пекин. Согласившись закупать американские товары на рекордную сумму и открыв финансовые рынки для американского капитала, КНР способствовала, пожалуй, наиболее впечатляющему из 319 достижений Дональда Трампа.

Экономия на войнах

Тогда как Дальний Восток принес Дональду Трампу потенциальные прибыли, от Ближнего американская администрация хотела только одного — максимальной экономии. Еще на стадии предвыборной кампании будущий президент призывал вывести войска США из всех горячих точек, имея в виду прежде всего Афганистан, Сирию и Ирак. Несмотря на то, что ни одна из этих стран не миновала полосу нестабильности, Белый дом хотел поменьше иметь дела с ними: не вкладывать денег в их экономику и не рисковать жизнями своих солдат.

Провести в жизнь этот план можно было только ценой ссоры с военными: те опасались потерять плоды прежних побед. Конфликт вскоре вышел наружу. В 2018 году в отставку подал глава Пентагона Джеймс Мэттис, не согласившийся с планом по выводу войск из Сирии. После продолжительных споров удалось достичь компромисса: военный контингент сохранили, но сократили при этом до минимума. Зато под вопросом оказалось американское присутствие в Афганистане: Трамп заявляет о желании вывести войска, хотя не может найти общий язык с экстремистами-талибами (движение "Талибан" запрещено в России — прим. ТАСС), и договориться хотя бы о прочном перемирии. 2020 год начинается с нового раунда американо-талибских переговоров, по итогам которых соглашение о выводе большей части американских войск все-таки может быть достигнуто.

Особняком на географической карте президентства Трампа значится Иран — единственная страна исламского мира, оставить которую в покое Вашингтон категорически не согласен. Еще на стадии предвыборной кампании нынешний президент обещал пересмотреть ядерную сделку, временно открывшую ворота Тегерана перед иностранными инвесторами, — и приступить к экономическому удушению республики. Слова у американского лидера не разошлись с делом: в 2018 году против нее вновь ввели санкции, а 2020-й начался с беспрецедентного в истории последних десятилетий политического убийства — устранения влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани, определявшего политику Тегерана в зарубежном исламском мире. Правил не бывает без исключений: вопреки в целом миролюбивому курсу, в случае с Ираном Дональд Трамп оказался перед реальной перспективой большой ближневосточной войны. Тем не менее отказ от компромиссов с этой страной также включили в список 319 достижений Трампа.

Президент упирается в стену

Внешняя политика лидера США на латиноамериканском направлении, возможно, интересует американских избирателей больше Ближнего Востока. Ведь именно от нее зависит безопасность юга страны, сталкивающегося с массовым перемещением нелегальных мигрантов. Чтобы поставить заслон на их пути, Дональд Трамп еще до своего избрания предложил построить стену. С 2017 года глава государства пробует добиться финансирования этого проекта от Конгресса. Несмотря на скепсис парламентариев, границу с Мексикой при Трампе все-таки заметно укрепили: общая протяженность защитных сооружений, возведенных за последние три года, составляет 450 миль (720 километров).

Трамп принял меры и для того, чтобы пресечь концентрацию мигрантов по другую сторону границы. С 2017 года США заключили соглашения о высылке нелегалов с Мексикой, Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом и предотвратили въезд в США нескольких мигрантских конвоев. Однако оборотная сторона мер, принятых Трампом, вызывает сожаление: злоупотребления в отношении нелегалов и нарушение их прав.

319 — не круглая, но весомая цифра, пусть даже не со всем списком достижений американского президента стоило бы согласиться. И все же одного выполненного обещания в перечне трампистов нет — и в обозримом будущем, скорее всего, не появится. Отношения с Россией, наладить которые предлагал американский лидер, при его правлении ничуть не улучшились.

Игорь Гашков