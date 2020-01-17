"Дешевый пиар-ход". Как на Украине отреагировали на заявление об отставке премьера

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу написал заявление об отставке и направил его главе государства.
"Чтобы избежать любых сомнений в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент", - написал он в Facebook.
Премьер написал заявление после "кассетного скандала" - публикации записей, на которых премьер нелицеприятно отзывается о президенте. Ранее СМИ опубликовали записи, на которых человек, чей голос приписывают главе правительства, негативно отзывается о работе президента Владимира Зеленского. Украинский премьер позже назвал эти записи монтажом. В четверг Гончарук, комментируя скандал, заявил, что считает факт обнародования аудиозаписей работой "многих людей" против власти, однако прямо не стал опровергать их подлинность.
С появлением в СМИ заявления об отставке Гончарука эксперты заявили, что оно вышло за рамки правого поля. Согласно статье 15 закона о правительстве, премьер-министр имеет право заявить Верховной раде о своей отставке. Парламент должен рассмотреть этот вопрос не позднее, чем на 10-й день после поступления документа на текущей сессии или не позднее первой пленарной недели очередной сессии, если такое заявление поступило в межсессионный период. После одобрения отставки парламентариями, правительство складывает свои полномочия.
Гончарук в команде Зеленского
Глава президентской фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия считает нормальным, что Гончарук подал заявление об отставке президенту, а не Верховной раде, как это предусмотрено законодательством. "Это об отношениях президента и премьера, и мы пока что стоим в стороне от этого процесса", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах парламента.
Он добавил, хотя Украина и является парламентско-президентской республикой, но парламент контролируется партией президента. "Есть президент, у него есть вопросы с премьером, и мы будем поддерживать как большинство и как представители партии президента позицию президента в этом вопросе", - сказал глава фракции, отбросив замечание о том, что конституция этого не предусматривает.
Представитель кабинета министров в парламенте Елена Шуляк заявила, что президент ничего не будет подписывать и направлять в Раду. "Алексей [Гончарук] считает себя частью команды президента, поэтому принял такое решение. Естественно, президент Зеленский может рассмотреть это заявление и уже подать представление в парламент. Конечно, президент не будет подписывать заявление", - сказала Шуляк.
В свою очередь глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук считает, что заявление премьера об отставке является "дешевым пиаром". "Такое заявление, в соответствии со статьей 115 Конституции Украины, премьер-министр может подать только Верховной раде, а не президенту. В данном случае это дешевый пиар-ход Гончарука, не имеющий ничего общего с уходом с поста премьер-министра", - приводит слова политика пресс-служба партии. По мнению Медведчука, Гончарук и его правительство заслуживают отставки, однако "ее, к сожалению, не произойдет".
Правительство продолжает работать
О том, что заявление Гончарука об отставке является своеобразной игрой, уже стало ясно с появлением премьера в Раде с опозданием на "Час правительства", которое затем отменили. Депутаты ожидали от Гончарука внятных объяснений, почему он направил заявление об отставке президенту, а не на имя спикера Рады. Однако премьер заявил, что он поступил "строго по закону" и правительство продолжает работу в прежнем режиме. "Правительство продолжит работать в прежнем режиме до того момента, пока президент Украины не примет решение, кто на какой позиции в команде может работать", - сказал Гончарук.
Свое решение он пояснил "манипуляциями и атаками" вокруг кабинета министров. "Говорят, мол, мы не уважаем президента. Но мы - одна команда", - подчеркнул Гончарук, поблагодарив соратников по партии "Слуга народа" за поддержку. Он покинул трибуну под возгласы депутатов "Позор!".
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в пятницу закрыл последнее пленарное заседание второй сессии IX созыва парламента. Таким образом, если заявление об отставке премьера будет направлено президентом Украины в Раду, то оно будет рассмотрено депутатами не ранее 4 февраля, когда парламент вернется к работе очередной сессии.
"Вопрос национальной безопасности"
Президент Зеленский потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель установить лиц, причастных к "прослушке" совещания премьер-министра, министров и представителей Национального банка. "Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию: кто вел записи. Найти, кто это сделал, и с этим разобраться", - цитирует в пятницу Зеленского пресс-служба его офиса.
Президент озвучил поручение на совещании с руководством Службы безопасности Украины, офиса генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.
"Владимир Зеленский также требует в течение двух недель разработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации", - сказано в сообщении. Президент считает, что несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров не должно происходить в помещениях органов государственной власти всех уровней, поскольку "это вопрос национальной безопасности".
В свою очередь и депутаты из фракции "Слуга народа" обратились в Службу безопасности в связи с обнародованием в СМИ аудиозаписи якобы с закрытого совещания, где премьер назвал себя и президента Зеленского "профанами" в экономике.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахами сообщил, что во фракции идет проверка депутатов, которые могут быть причастны к публикации скандальных аудиозаписей предполагаемого совещания в кабинете премьера Гончарука, ставших причиной его заявления об отставке. Лидер фракции не исключил, что записи были обнародованы в интересах бизнесмена Игоря Коломойского, имеющего влияние на ряд депутатов от правящей партии.