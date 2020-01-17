"Дешевый пиар-ход". Как на Украине отреагировали на заявление об отставке премьера

Как пояснил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, премьер-министр может подать заявление об отставке только Верховной раде, а не президенту

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу написал заявление об отставке и направил его главе государства. "Чтобы избежать любых сомнений в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент", - написал он в Facebook.

Премьер написал заявление после "кассетного скандала" - публикации записей, на которых премьер нелицеприятно отзывается о президенте. Ранее СМИ опубликовали записи, на которых человек, чей голос приписывают главе правительства, негативно отзывается о работе президента Владимира Зеленского. Украинский премьер позже назвал эти записи монтажом. В четверг Гончарук, комментируя скандал, заявил, что считает факт обнародования аудиозаписей работой "многих людей" против власти, однако прямо не стал опровергать их подлинность. С появлением в СМИ заявления об отставке Гончарука эксперты заявили, что оно вышло за рамки правого поля. Согласно статье 15 закона о правительстве, премьер-министр имеет право заявить Верховной раде о своей отставке. Парламент должен рассмотреть этот вопрос не позднее, чем на 10-й день после поступления документа на текущей сессии или не позднее первой пленарной недели очередной сессии, если такое заявление поступило в межсессионный период. После одобрения отставки парламентариями, правительство складывает свои полномочия. Гончарук в команде Зеленского Глава президентской фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия считает нормальным, что Гончарук подал заявление об отставке президенту, а не Верховной раде, как это предусмотрено законодательством. "Это об отношениях президента и премьера, и мы пока что стоим в стороне от этого процесса", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах парламента. Он добавил, хотя Украина и является парламентско-президентской республикой, но парламент контролируется партией президента. "Есть президент, у него есть вопросы с премьером, и мы будем поддерживать как большинство и как представители партии президента позицию президента в этом вопросе", - сказал глава фракции, отбросив замечание о том, что конституция этого не предусматривает.

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