Spiegel: Германия хочет привлечь Сарраджа и Хафтара к работе саммита по Ливии

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Германская сторона обдумывает вариант, при котором командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж будут привлечены к работе международной конференции по Ливии в Берлине только после того, как остальные участники согласуют итоговый документ. Об этом сообщил в субботу журнал Der Spiegel .

Как отмечается в материале, организаторы не исключают, что во время основных дискуссий Саррадж и Хафтар будут оставаться в своих отелях. Только после того, как другие участники саммита одобрят окончательный вариант коммюнике, их предполагается привлечь к обсуждению документа.

Der Spiegel также сообщил, что изначально участие Сарраджа и Хафтара в саммите в Берлине вообще не было предусмотрено, но Германия изменила свое решение после того, как "Россия и другие игроки настояли на этом".

Германия планирует 19 января провести в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос, а позднее фактически установилось двоевластие. Ожидается участие представителей, в том числе на уровне глав государств, России, Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, США, Турции, Франции.

Как ранее информировала пресс-служба Кремля, в Берлин прибудет президент РФ Владимир Путин.