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Переговоры о перемирии в Ливии

Помпео прибыл на конференцию по Ливии в Берлине

Ранее телеканал Al Hadath сообщил о прибытии в Берлин Халифы Хафтара

ТАСС, 19 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл на конференцию по Ливии, которая пройдет в воскресенье в Берлине. Об этом сам дипломат сообщил в субботу на своей странице в Twitter.

"[Нахожусь] в Берлине, чтобы вместе с мировыми лидерами и представителями ООН заняться работой по окончанию военных действий в Ливии, - написал Помпео. - Спасибо Германии за гостеприимство и управление этой важной инициативой".

Германия проводит 19 января в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году фактически установилось двоевластие. В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

Для участия в берлинской конференции приглашены Россия, Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция, Франция. Телеканал Al Hadath в субботу сообщил о прибытии Хафтара в Берлин для участия в конференции.

Теги
СШАГерманияПомпео, Майкл (Майк)Переговоры о перемирии в Ливии
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