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Трамп заявил, что хотел бы сам поучаствовать в слушаниях по импичменту в Конгрессе США

При этом глава Белого дома в очередной раз назвал выдвинутые против него обвинения ложью

ДАВОС /Швейцария/, 22 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что хотел бы принять непосредственное участие в начавшихся в Сенате Конгресса слушаниях по его импичменту, но нанятые им адвокаты против этого.

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"Я оставлю этот вопрос на откуп Сенату. Я собираюсь вернуться [в Вашингтон] и следить за ходом слушаний", - отметил Трамп, выступая на пресс-конференции в Давосе по итогам поездки на Всемирный экономический форум. Глава Белого дома в очередной раз назвал выдвинутые против него демократами обвинения "ложью", а также выразил надежду, что сенаторы "разберутся с этим вопросом".

Ранее Сенат одобрил резолюцию, которая позволит верхней палате Конгресса провести процесс в ускоренном режиме. У юристов, которые защищают Трампа, и у выбранных демократами в Палате представителей обвинителей будет по 24 часа в течение трех рабочих дней на предоставление своих аргументов. Затем 16 часов отводится в целом на то, чтобы стороны ответили на вопросы сенаторов. Этот процесс не ограничен количеством рабочих дней.

После этого должны состояться четырехчасовые дебаты, цель которых - определить, нужно ли вызывать на процесс свидетелей и запрашивать какие-либо дополнительные документы. Если свидетели не будут вызваны, Сенат проголосует по каждой из двух статей обвинения: злоупотребление властью и создание препятствий расследованию, которое проводил Конгресс.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента ТрампаЭкономический форум в Давосе – 2020
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