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Переговоры о перемирии в Ливии

ЛНА ввела запрет на использование любыми самолетами аэропорта Триполи

Военные пообещали сбивать самолеты в случае нарушения запрета

КАИР, 22 января. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о введении запрета как для военной, так и гражданской авиации на использование единственного действующего в столице страны международного аэропорта Митига, пригрозив сбивать нарушителей. Об этом заявил в телеобращении в среду официальный представитель ВС Ахмед аль-Мисмари.

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В частности, он указал, что армия приступает к реализации принятого ранее плана по введению бесполетной зоны от Гарьяна и юго-востока Тархуны вплоть до побережья Триполи, в которую попадает и воздушная гавань столицы, а также распложенная здесь же авиабаза. "Район Митиги является закрытой военной зоной, поэтому использование его любыми гражданскими или военными самолетами, независимо от их принадлежности и владельцев, категорически запрещено, - указал он. - Будем считать это нарушением режима прекращения огня, а все воздушные суда будут незамедлительно уничтожаться. И это наше последнее предупреждение".

Как отметил аль-Мисмари, аэропорт Митига превратился в плацдарм турецких войск для атак на ЛНА, а также перевалочный пункт, через который осуществляется переброска в Ливию боевиков, в том числе из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Теги
ЛивияПереговоры о перемирии в Ливии
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