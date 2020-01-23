Зеленский объяснил отсутствие на форуме по Холокосту

КИЕВ, 23 января. /ТАСС/. Украинская делегация во главе с президентом страны на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме приняла решение передать свои места в зале, где пройдет основная церемония, очевидцам трагических событий, которые не смогли попасть на мероприятие из-за ограниченного количества мест, однако остальная повестка визита Владимира Зеленского остается в силе. Об этом в четверг Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию. Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям", - отметил президент Украины.

При этом он подчеркнул, что такой шаг "никак не отменяет памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины". Зеленский заверил, что "все запланированные мероприятия" и официальные встречи с представителями власти Израиля - президентом, премьер-министром и спикером Кнессета - и с его участием обязательно состоятся.

Всемирный форум памяти Холокоста проходит 23 января в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме.