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Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

Офис Зеленского: Россия и Украина начали переговоры об обмене удерживаемыми лицами

В офисе президента Украины уточнили, что также готовится "обмен с временно оккупированными территориями"

КИЕВ, 23 января. /ТАСС/. Россия и Украина уже начали переговоры о новом этапе обмена удерживаемыми лицами. Об этом в четверг сообщил офис президента Украины Владимира Зеленского в своем Telegram-канале.

"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске. Будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек - обмен с временно оккупированными территориями".

"И отдельный трек - мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев - всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России", - процитировал офис слова Зеленского в беседе с журналистами в Иерусалиме.

Накануне, общаясь с журналистами в Давосе, Зеленский также говорил о существовании двух параллельных процессов. Отвечая на вопрос, когда ждать следующего обмена пленными, он ответил: "Хотим, честно. Как-нибудь договоримся".

По его словам, Киев ведет переговоры по двум направлениям. "У нас два трека: мы говорим в "нормандском формате", говорить будем и с российской делегацией".

Теги
УкраинаРоссияОбмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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